If you are a human and are seeing this field, please leave it blank.

* Pflichtfelder Bei Fragen wenden Sie sich gerne an syndication@zeit.de. Verwendungszweck * --bitte wählen-- Abdruck in Presse, Buch, E-Book, auf CD-ROM, DVD o. ä. Medienträgern Veröffentlichung via World Wide Web o. ä. drahtlosen/ -gebundenen Übertragungswegen Aussendung/ Veröffentlichung für begrenzte Empfängerschaft (z.B. Intranet, Kundenzeitschrift) Weiterverarbeitung in Audio- oder Bewegtbildangeboten Quelle * --bitte wählen-- DIE ZEIT ZEIT Magazin ZEIT ONLINE ZEIT Geschichte ZEIT Campus ZEIT Punkte Details zur Quelle Überschrift/ Grafik- oder Bildtitel * Autor/ Urheber * Ausgabenummer Erscheinungsdatum * Seitenangabe/Link zur Quelle Wortanzahl Verwendungszweck Titel des Produkts * Kurzbeschreibung des Verwendungszwecks * Verkaufspreis in Euro * Erscheinungsdatum * Verkaufte Auflage/ Unique User pro Monat * Erscheinungsdauer (z.B. bei Veröffentlichung via Internet) Verbreitungsgebiet * Bemerkungen Sollten Sie Interesse an exklusiver Nutzung haben, tragen Sie Ihr Anliegen bitte hier ein. Empfänger der Nutzungsrechte Name des Unternehmens oder Institution * Angabe zum Unternehmenszweck Status der Gemeinnützigkeit * Nein Ja Anrede Herr Frau Name, Vorname des Empfängers * Rechnungsanschrift Straße * Hausnummer * Stadt * Postleitzahl * Land * Telefon (für Rückfragen) E-mail * USt.-ID-Nummer (für Unternehmen aus dem Ausland)